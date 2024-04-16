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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لدخول رفح

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "والا" العبري ، مساء اليوم الثلاثاء، إنه في الساعات الـ 12 الماضية، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفع مستوى الاستعداد لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفي المخيمات الواقعة في الوسط.

ووفقا لتقرير الموقع الإسرائيلي فقد تمت الموافقة على المفهوم العملياتي الرئيسي من قبل هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع الدفاع، وتم عرضه على مجلس وزراء الدفاع.

أوضح التفرير إنه بحسب تعليمات شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، فإن القوات القتالية التي بدأت بتعزيز منطقة فرقة غزة، ستقوم في المرحلة الأولى، بالعمل ضد كتائب المقاومة الفلسطينية النشطة في شمال ووسط قطاع غزة.

وبحسب التقرير فأنه في الساعات القليلة الماضية، بدأ جيش الاحتلال بتعزيز قواته المدفعية وناقلات الجنود المدرعة والغرف الحربية المتنقلة والمقرات والآليات المحمية في منطقة فرقة غزة.

وقال مسؤولون أمنيون أيضًا إنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ عدد من التحركات الرئيسية لتحضير المنطقة، ومن بينها توسيع المساعدات الإنسانية،  مع التركيز على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، من أجل دعم العملية العسكرية في رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة كتائب المقاومة الفلسطينية قطاع غزة الولايات المتحدة والدول الأوروبية العملية العسكرية في رفح

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