سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة مازالت مستمرة

حماس ليست بوضع يسمح لها بالمطالبة

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه مباحثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، فإن "المفاوضات لا تزال مستمرة".

وأضافت أنه "بدون إطلاق سراح الرهائن، فإن ذلك سيجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق".

وتابعت: كان واضحا لنا أننا نؤيد وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، وحماس ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب".

وأكدت: لقد وضعنا لهم صفقة على الطاولة، وعليهم أن يقبلوا هذا الاتفاق".

وفيما يخص الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الإيراني، فقد جددت موقف الإدارة الأمريكية وقالت "كنا واضحين للغاية في مخاوفنا من عدم تصعيد هذه الحرب، لأن لها تأثيرًا أكبر على المنطقة".