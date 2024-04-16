كمال أبو رية يوضح الفارق بينه وبين الفنان أحمد عبدالعزيز

أكد الفنان كمال أبو رية أن شخصية سيد في مسلسل سوق العصر استوقف الناس بسبب أنه شخصية ثرية في كتابتها وبها مناطق أداء عالية وشخصية تمر بمراحل أداء كثيرة .

وأضاف أبو رية في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أن قصة المسلسل والحوار ووجود عدد كبير من النجوم الكبار وتميزهم فضلا عن الكاتب محمد جلال عبد القوي والمخرج الذي أخرج العمل بهذا التميز أنتج عمل متكامل.

وأوضح أبو رية أن التشابه بينه وبين الفنان أحمد عبد العزيز أنهما نفس الجيل نفس التفكير بطريقة أكاديمية علمية نعتمد المنهج البحثي في البحث عن الشخصية.

وأما الاختلاف يكمن في الاهتمام بالمشاعر الداخلية لدي أما الفنان أحمد عبد العزيز فيعتمد على التكنيك العالي لديه بتوصيل المشاعر والأحاسيس بطريقة سهلة دون الضغط على أعصابه.