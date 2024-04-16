تراجع 5 آلاف جنيه للطن.. المخابز تفجر مفاجأة عن أسعار الخبز السياحي

كشف خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، تفاصيل تراجع أسعار الدقيق وأسعار الخبز السياحي، مشيرا إلى أن وزير التموين عقد اجتماع اليوم لبحث هذا الأمر.

وأضاف الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تراجع أسعار الدقيق ٤ آلاف جنيه في الطن واتوقع تراجع أسعار الخبر بنسبة ٢٥%.

وتابع خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، أن بعد ٤٨ ساعة من الان سيبدأ التنفيذ الفعلي لخفض أسعار الخبز السياحي.