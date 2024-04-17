مذكرة بعقوبات سابقة.. بريطانيا تطالب بوضع حد لعنف المستوطنين بالضفة

دعت المملكة المتحدة إلى وضع حدّ للعنف غير المقبول الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد مدنيين فلسطينيين والذي أوقع أربعة شهداء، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المسؤولين عنه.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها إنّ "المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروّعة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت الخارجية البريطانية: "أدّت هجمات عنيفة شنّها مستعمرون إسرائيليون متطرّفون إلى استشهاد أربعة فلسطينيين"، فضلاً عن إصابة أكثر من 75 آخرين بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وتابعت أن "أعمال العنف هذه ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حدّ لها فوراً"، مذكّرة بأنّ لندن فرضت مؤخراً عقوبات على مستعمرين متطرفين.

وشددت الخارجية البريطانية على أن "عمليات القتل هذه والإجراءات اللاحقة، تسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع في توقيت حرج".