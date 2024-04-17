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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فضيحة مشاجرة عائلية بالمطرية.. تعرف على عقوبة التعدى بالضرب طبقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحولت مشاجرة عائلية بالمطرية إلى فضيحة عبر السوشيال ميديا بعد نشر الواقعة وتداولها، وتم ضبط الأطراف، وتولت النيابة التحقيق.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية من عامل قرر بتضرره من 3 أشخاص من أقاربه لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدى على المبلغ وأحد أقاربه، يعمل سائقا "القائم على النشر"، ما أسفر عن إصابته، إلا أنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  236 من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. 

مشاجرة عائلية فضيحة المطرية السوشيال ميديا النيابة

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