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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حطوه في كرتونة.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب وإلقائه بجوار صندوق قمامة بالغردقة

الشاب الضحية
الشاب الضحية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في إلقاء القبض على المتهمين بقتل شاب فى مدينة الغردقة، وإلقاء جثته بجوار أحد صناديق القمامة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة.

تحديد هوية المجني عليه

على الفور تم تشكيل فريق بحث، حيث تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه يدعى مصطفى عبيد، من محافظة قنا، متغيب منذ يومين.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لأهله وذويه، لإنهاء إجراءات الدفن.

وبالبحث والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل إلى مرتكبي الواقعة وإلقاء القبض عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

البحر الأحمر العثور على جثة القبض على المتهم إنهاء حياة شاب مدينة الغردقة

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