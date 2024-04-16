تحديد هوية جثـ ـة شاب عثر عليها في الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحر الأحمر من التعرف على جثة شاب تم العثور عليها في أحد شوارع الغردقة.

وفقًا لما ذكرته مصادر أمنية، فإن الجثة تعود للشاب مصطفى عبيد، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يعمل مصورًا فوتوغرافيًا. وقد أبلغت أسرته عن اختفائه منذ يومين.

وأفادت التحقيقات أن الشاب مصطفى عبيد من سكان الجبلاو بمحافظة قنا، وأنه كان مشهورًا بأخلاقه الحسنة ومشاركته في أعمال الخير عبر الجمعيات الخيرية.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بالحادثة من غرفة عمليات النجدة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام للتحقيق في الواقعة.

وتسعى الجهات الأمنية جاهدة لكشف غموض الحادث.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن لوفاة الشاب، وانتشرت صوره على نطاق واسع. ويتابع رواد هذه المنصات بحزن وتأثر تفاصيل الحادثة، مع التأكيد على جانبه الإنساني ومساهمته في خدمة المجتمع.