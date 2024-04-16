عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحديد هوية جثـ ـة شاب عثر عليها في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحر الأحمر من التعرف على جثة شاب تم العثور عليها في أحد شوارع الغردقة.

 وفقًا لما ذكرته مصادر أمنية، فإن الجثة تعود للشاب مصطفى عبيد، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يعمل مصورًا فوتوغرافيًا. وقد أبلغت أسرته عن اختفائه منذ يومين.

وأفادت التحقيقات أن الشاب مصطفى عبيد من سكان الجبلاو بمحافظة قنا، وأنه كان مشهورًا بأخلاقه الحسنة ومشاركته في أعمال الخير عبر الجمعيات الخيرية.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بالحادثة من غرفة عمليات النجدة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام للتحقيق في الواقعة.

 وتسعى الجهات الأمنية جاهدة لكشف غموض الحادث.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن لوفاة الشاب، وانتشرت صوره على نطاق واسع. ويتابع رواد هذه المنصات بحزن وتأثر تفاصيل الحادثة، مع التأكيد على جانبه الإنساني ومساهمته في خدمة المجتمع.

البحر الأحمر امن البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة أخبار السياحة في مصر الأحداث الحالية في البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

الرنجة بـ120 جنيه.. الزراعة: استمرار ضخ السلع في معرض خير مزارعنا لأهالينا

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية حول القيادة التطوعية في مركز شباب سفاجا

ختام فعاليات الدورة التدريبية في الاستشعار عن بعد وتطبيقاته بالبحر الأحمر

إمام مسجد الميناء بالغردقة: يُجوز إخراج زكاة المال بالدولار وفقًا للأصول الشرعية

إدارة الشواطئ بالغردقة تحذر: السباحة بالملابس الداخلية تتسبب في غرامة فورية

العثور على جثة شاب داخل كرتونة بالغردقة

بحضور مستشار المحافظ.. افتتاح معرض الزهور وأعياد الربيع بالغردقة

تأمين خدمات صحية متميزة في البحر الأحمر استعدادًا لإجازات الصيف

العلاج الحر يواصل التفتيش والرقابة على المستشفيات الخاصة بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن

ملامح تحسين أحوال أئمة الأوقاف المعينين في عهد الرئيس السيسي

العراق يتسلم قطعة أثرية تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان بنيويورك الأمريكية

بسبب سياسة الهجرة.. بدء عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي

الفنان أحمد ماهر ينهار باكيًا على الهواء مع لميس الحديدي.. اعرف السبب

مسئول كبير بـ جوجل: سننفق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتركب عربية.. أرخص 5 سيارات تحت الـ 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بعد فوزه على الأهلي| اعرف الحكاية

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

لو مش مضطر متنزلش| الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ