من بينهم ٤ شواطئ.. مزايدات علنية بمحافظة الإسكندرية بنظام حق الاستغلال

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة، من بينهم ٤ شواطئ.

مزايدات علنية بالاسكندرية

وتشمل المزايدات العلنية ما يلي:

جلسة يوم الأربعاء 3/ 6 / 2026

_عملية حق استغلال أماكن الإنتظار بمنطقة محيط مبنى مول زهران بسموحة بنطاق حي شرق.

_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 600 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 799 جنيه.

جلسة يوم الخميس 4/ 6/ 2026*

_ عملية استغلال شاطئ السلام (2) متوسط بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه.

_ عملية استغلال شاطئ بليس (2) متوسط بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 750 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 999 جنيه.

جلسة يوم الإثنين 8/ 6/ 2026*

_ عملية استغلال شاطئ البيطاش متوسط بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات ألفان جنيه.

_ عملية استغلال شاطئ الهانوفيل اقتصادي بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 750 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 999 جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 9/ 6/ 2026*

_ عملية استغلال ممر الميناء الشرقي بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

_ عملية استغلال ممر الجمرك بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف. خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة.

_ (تليفون وفاكس/ 034234140) .

_ يسدد التأمين المؤقت طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط والمواصفات.

_ يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

_ يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

_ آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

_ تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما.