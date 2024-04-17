ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطل أنهي حياة سيدة لسرقة قرطها الذهبي وهاتفها المحمول وقام بإخفاء المسروقات بعقار مهجور بالبساتين ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة البساتين بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض السرقة ، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية ، والهاتف المحمول المستولى عليهم ، وكذا السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.