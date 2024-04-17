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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عاطل أنهي حياة سيدة لسرقة قرطها الذهبي وهاتفها المحمول

المتهم
المتهم

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطل أنهي حياة سيدة لسرقة قرطها الذهبي وهاتفها المحمول وقام بإخفاء المسروقات بعقار مهجور بالبساتين ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة البساتين بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض السرقة ، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية ، والهاتف المحمول المستولى عليهم ، وكذا السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة العثور على جثة سرقة قسم شرطة البساتين جثة ربة منزل

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