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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لا بد من القيام بجهود كثيرة قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أكدت الصين اليوم، الأربعاء، ضرورة القيام "بالكثير من الجهود" قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا في سويسرا غداة إعلان المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن بكين وافقت على دعم الاجتماع.


ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية"فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنه : "حسب علمنا فإن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد وما زال هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها".


وأضاف :"أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو الجلوس على طاولة المفاوضات".


وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الثلاثاء، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله: "(الصين) تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وأشار جين بينج إلى أنه "من أجل حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، يجب الاهتمام بالسلام والاستقرار بدلاً من السعي وراء المصالح الذاتية".

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