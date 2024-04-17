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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقد الدولي يرفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 4.4% عام 2025

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في عام 2025، مقارنة بـ 3 % أعلنها الصندوق العام الجاري، وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي ، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في عام 2025.

وقال علي الادريسي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للنقل البحري إن تعديل نمو الاقتصاد المصري من ٣٪؜ متوقعة للعام الحالى لحوالى ٤.٤٪؜ العام القادم جاء نتاج الاصلاحات الاقتصادية .

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وأضاف الادريسي في تصريحات ل صدى البلد، ان الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولى ومن أبرزها السعى لتخفيض مستويات الدين و التضخم و توجيه الدعم لمستحقيه و تحسن مستوى المصادر الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي و اتاحة مساحة اكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وتابع : تحرير سعر الصرف و القضاء على السوق السوداء ساهم فى تحسن مناخ الاستثمار  وعودة عجلة الانتاج تدريجيا.

وأشار إلى أن هذه التوقعات الايجابية هي شهادة ثقة فى حق الاقتصاد المصرى من جانب صندوق النقد الدولي وسوف يتبعها الايام المقبلة تحسنا في التصنيف الائتماني.

الإقتصاد المصرى معدل التضخم الاصلاحات الاقتصادية المصادر الدولارية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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