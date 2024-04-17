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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل السفر.. موقف الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

صدى البلد

كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للفريق قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي بدوري الابطال.

وكتب عبر فيسبوك: “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي”.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو؛ لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري رابطة الأبطال.

وحرص محمد شوقي، على التنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

 

 

 

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