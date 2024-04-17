تراجع معدل التضخم.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025..ونواب:يعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل البلد

صندوق النقد الدولى:تراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025

برلمانية:توقعات صندوق النقد الدولى تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح

نائب:توقعات صندوق النقد الدولى تعكس رأى المؤسسات الدولية فى الإقتصاد المصري



أكد عدد من النواب توقعات صندوق النقد الدولى بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري ، تعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الإقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الإقتصاد المصري ، وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولى يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولى مؤسسة مالية تضع توقعات مستقبلية للإقتصاد ، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع فى العام القادم فى أول يوليو أن تزيد معدلات النمو الإقتصادى فى مصر ، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب أننا فى أزمة إقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا ، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى ظل الظروف الحروب الحالية و المؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري ، تعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الإقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الإقتصاد المصري.

وكان قد رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر ، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.

وتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريح سابق، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%.