قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستقرر بنفسها كيفية الرد على الهجمات الإيرانية في نهاية الأسبوع.

جاء هذا التصريح بعد اجتماع نتنياهو مع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ثم بعده اجتماع مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا اللذان يزوران إسرائيل.

وأعلن نتنياهو أيضا أنه أجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، عبر اتصال هاتفي.

وقال نتنياهو: "أشكر أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل، لديهم أيضًا كل أنواع الاقتراحات والنصائح، وأنا أقدر ذلك، لكني أريد أن أوضح سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، وإسرائيل ستتخذ كل ما هو يلزم للدفاع عن نفسها".

وحول غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة ستوافق على خطة لإعادة تأهيل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة غزة بتكلفة تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

وأضاف: "سوف نستثمر في الإسكان والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والطب والمزيد.