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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يوجه رسالة إلى وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بشأن المساعدات لـ غزة

رئيس الوزراء الاسرائيلي
رئيس الوزراء الاسرائيلي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بـ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، إن نتيناهو شكر كاميرون وبيربوك على الدعم المطلق من جانب حكومتيهما وعلى وقوف البلدين في دفاع غير مسبوق ضد هجوم إيران على إسرائيل.

ووفقا للبيان، فقد تطرق نتنياهو خلال اللقاء إلى نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة واستمرار القتال في القطاع.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو رفض مزاعم المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة، قائلا إن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالقضية الإنسانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، إنه من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ الباليستية؛ وأعرب عن أمله في تنفيذ ذلك بطريقة تقلل من التصعيد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كاميرون، إنه من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران".

وأضاف كاميرون: "نأمل أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي للتصعيد قدر الإمكان".

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