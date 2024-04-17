وزير الخارجية البريطاني يعلن اتخاذ إسرائيل قرارا بالرد على الهجوم الإيراني

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إنه من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ الباليستية؛ وأعرب عن أمله في تنفيذ ذلك بطريقة تقلل من التصعيد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كاميرون، خلال حديثه إلى الصحفيين في إسرائيل، إنه: "من الواضح أن الإسرائيليين سيتخذون قرارا بالتحرك ضد إيران".

وتابع: "نأمل أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي للتصعيد قدر الإمكان".

وأضاف أن بريطانيا ترغب في أن ترى عقوبات منسقة ضد إيران.

وأكد الوزير البريطاني على أنه: "يجب أن تحصلوا على رسالة واضحة لا لبس فيها من قبل مجموعة السبع".

وفي وقت سابق، أكد كاميرون أن الهجوم الإيراني كان فاشلًا، مطالبًا إسرائيل بعدم التصعيد.

وقال في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” إن “هذا هو الوقت المناسب للتفكير بالعقل والقلب”، داعيًا إسرائيل إلى عدم التصعيد.

كما كشف كاميرون أنه أجرى مباحثات مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان، الأحد، والتي تعلقت بالهجوم على اسرائيل.

وقال كاميرون “أوضحت لنظيري الإيراني أنه يجب على إيران وقف الهجمات المتهورة وخفض التصعيد”.

ودعا وزير الخارجية البريطاني النظام الإيراني إلى وقف التصعيد الخطير الذي لا يصب في مصلحة أحد، حسب وصفه.