وزير الخارجية البريطاني يتوعد إيران بفرض عقوبات جديدة بسبب هجومها على إسرائيل

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، أكبر الاقتصادات في العالم على تنسيق العقوبات ضد إيران لإظهار "جبهة موحدة".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى إسرائيل، حيث حضر هو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين: "نريد أن نرى عقوبات منسقة ضد إيران".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري بإيطاليا.

وأضاف كاميرون: "أعتقد أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لإظهار جبهة موحدة بأن إيران تقف وراء الكثير من الأنشطة الخبيثة في هذه المنطقة".

وتابع: "يجب أن يحصلوا على رسالة واضحة لا لبس فيها من مجموعة السبع، وآمل أن يحدث ذلك في الاجتماع".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران.

وأضاف سوليفان: "نتوقع أن يتابع حلفاؤنا وشركاؤنا قريباً عقوباتهم الخاصة".