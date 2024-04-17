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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هرتسوج لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: يجب التحرك بشكل حاسم ضد إيران

يتسحاق هرتسوج
يتسحاق هرتسوج

التقى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، صباح اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وشكرهما على وقوفهما بثبات إلى جانب إسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني.

وقال هرتسوج بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية: يجب على العالم أن يتحرك بتصميم وتحدي ضد التهديد الذي يشكله النظام الإيراني - الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

ووصل كاميرون وبيربوك في وقت مبكر من صباح اليوم في زيارة سريعة إلى إسرائيل، سيلتقيان خلالها أيضا برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس والوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأنه من المتوقع أن يضغط الاثنان على إسرائيل للامتناع عن الرد ضد إيران .

رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الهجوم الإيراني إسرائيل بنيامين نتنياهو

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