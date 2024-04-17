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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدمرة في خليج عدن.. قرار عاجل من إيران لتأمين سفنها التجارية في البحر الأحمر

المدمرة الإيرانية
المدمرة الإيرانية جماران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات البحرية سترافق السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر في ظل التوتر القائم؛ وينفذ الجيش عملية الآن حيث تتواجد المدمرة جماران في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، عن الأدميرال  إيراني، على هامش استعراض عيد الجيش، قوله إن: "أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر".

وأضاف: "نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضًا".

وبالإشارة إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة، قال الأدميرال إيراني: "منذ فترة طويلة، تغير ميزان القوى في المنطقة بوجود قوة المقاومة، وبعد عملية الوعد الصادق، ثبت للجميع أن المسلمين يتحدثون عن نفس الشيء، وهو نصرة المظلوم ومواجهة الظالم".

كما أكد قائد بحرية الجيش الإيراني أن "عملية الوعد الصادق أثبتت للعالم أجمع كيف تعمل القوة الحقيقية والقوة المزيفة في الميدان".

وتابع: "إن شاء الله ستستيقظ حكومات المنطقة وتحقق رغبات شعوبها وتنتبه إلى ما تريده شعوبها".

البحر الأحمر السفن التجارية القوات البحرية ايران

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