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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس

نتنياهو وكاميرون
نتنياهو وكاميرون

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وأكد لهما أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وذلك على خلفية تقارير عن رد فعل إسرائيلي ضد إيران.

وخلال اللقاء، شكر نتنياهو وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية ألمانيا على وقوف البلدين في دفاع غير مسبوق ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

كما أفادت التقارير بأن نتنياهو عرض على وزراء الخارجية نطاق المساعدات الإنسانية واستمرار القتال في قطاع غزة.

وأشارت التقارير الى أن نتنياهو رفض تقارير المنظمات الدولية بشأن المجاعة في غزة، وادعى إن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالقضية الإنسانية.

بنيامين نتنياهو وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل رد فعل إسرائيلي ضد إيران الهجوم الإيراني على إسرائيل

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