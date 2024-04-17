وفد جامعة بنها في زيارة لـ "بانونيا" المجرية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من الجامعة بزيارة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بانونيا بالمجر ، ويضم الوفد الدكتور كرم جودة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور عمرو ناجي المدرس بالكلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الزيارة تأتى في ضوء تنفيذ الجامعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي يتضمن أحد محاورها المرجعية الدولية وسياسة جامعة بنها للانفتاح على جامعات العالم وفى إطار تنفيذ الجامعتين لمذكرة التفاهم لتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب الممول من برنامج ايراسموس بلاس بالإتحاد الأوروبي ويهدف البرنامج لتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء قدرات الطلاب وتدريب طلاب الدراسات العليا.

وأكد "الجيزاوى" أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

جدير بالذكر أن جامعة بنها قد استقبلت الشهر الماضي وفد جامعة بانونيا والذي قام بزيارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحرم الجامعي بالعبور .

كما استقبلت جامعة بانونيا عدد من معيدين جامعة بنها من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في شهر سبتمبر الماضي.