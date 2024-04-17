عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكمة.. وزير الخارجية الألمانية توجه رسالة إلى نتنياهو قبل مغادرة إسرائيل

وزير الخارجية الألمانية
وزير الخارجية الألمانية

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة الالتزام بالحكمة وضبط النفس، وذلك قبل مغادرتها إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وقالت بيربوك في مطار بن جوريون، اليوم الأربعاء: "لا نحتاج فقط إلى هذا الأمل، بل نحتاج إلى أن يظهر جميع اللاعبين الحكمة وضبط النفس الآن".

وأضافت وزير الخارجية الألمانية: "لقد شعرت هنا بالضبط بما شعرت به في نهاية الأسبوع الماضي في برلين، حيث لم يتمكن أحد منا من النوم ليلة السبت، لقد أصبح من الواضح أن هذه المنطقة ترغب في السلام".

وجاءت زيارة بيربوك في إعلان مفاجئ أمس الثلاثاء، وهذه هي زيارتها السابعة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر والزيارة الثامنة لها إلى المنطقة.

وتابعت بيربوك: "في وقت مثل هذا، عندما لا تهاجم إيران إسرائيل فحسب، بشكل غير مسبوق، بل تدفع المنطقة بأكملها إلى حافة صراع إقليمي، يقف الجميع معًا".

وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة المحتملة على إيران ستكون نقطة نقاش رئيسية خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري بإيطاليا، والذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

نتنياهو يوجه رسالة إلى وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بشأن المساعدات لـ غزة

وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إسرائيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع إيطاليا برلين ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

نتنياهو يوجه رسالة إلى وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا بشأن المساعدات لـ غزة

نتنياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس

وثائق إسرائيلية تكشف توسع حكومة نتنياهو في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية

ترشيحاتنا

توقف حجز قطارات النوم مؤقتًا .. السكة الحديد توجه تنويهًا عاجلاً للركاب

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

الشركة متورطة في حرب الإبادة| القصة الكاملة لمداهمة مكاتب "جوجل" بأمريكا واعتقال موظفيها.. تفاصيل بالفيديو

فلسطين: موقف واشنطن الرافض لعضويتنا بالأمم المتحدة يهدد مصداقيتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ