الحكمة.. وزير الخارجية الألمانية توجه رسالة إلى نتنياهو قبل مغادرة إسرائيل

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة الالتزام بالحكمة وضبط النفس، وذلك قبل مغادرتها إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وقالت بيربوك في مطار بن جوريون، اليوم الأربعاء: "لا نحتاج فقط إلى هذا الأمل، بل نحتاج إلى أن يظهر جميع اللاعبين الحكمة وضبط النفس الآن".

وأضافت وزير الخارجية الألمانية: "لقد شعرت هنا بالضبط بما شعرت به في نهاية الأسبوع الماضي في برلين، حيث لم يتمكن أحد منا من النوم ليلة السبت، لقد أصبح من الواضح أن هذه المنطقة ترغب في السلام".

وجاءت زيارة بيربوك في إعلان مفاجئ أمس الثلاثاء، وهذه هي زيارتها السابعة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر والزيارة الثامنة لها إلى المنطقة.

وتابعت بيربوك: "في وقت مثل هذا، عندما لا تهاجم إيران إسرائيل فحسب، بشكل غير مسبوق، بل تدفع المنطقة بأكملها إلى حافة صراع إقليمي، يقف الجميع معًا".

وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة المحتملة على إيران ستكون نقطة نقاش رئيسية خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري بإيطاليا، والذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الأربعاء.