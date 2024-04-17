بسبب منخفض جوي.. فيضانات وسيول في سلطنة عمان| فيديو

عرضت فضائية “ العربية”، لقطات مصورة ترصد حجم الدمار الذي خلفه المنخفض الجوي الذي ضرب سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت اللقطات تضرر الشوارع بشكل كبير نتيجة الفيضانات والسيول التي نجمت نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت على عمان.

يذكر أن سلطنة عُمان، أعلنت اليوم، الأربعاء، تلاشي تأثيرات المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد، وإنهاء تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أنهت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات، على أن تستمر الجهات المعنية في إعادة الخدمات المتأثرة كلًّا وفق اختصاصه.