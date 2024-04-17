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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من المسافة صفر.. مهرجان عمان السينمائي يعرض 22 فيلما من غزة

صدى البلد

يعرض "مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم" مجموعة من ٢٢ فيلما قصيرا تم تصويرها كليا في غزة في الأشهر القليلة الماضية في خضم الحرب الدائرة على القطاع.

سيأتي العرض العالمي الأول لمجموعة أفلام روائية ووثائقية وتحركية وفيديو آرت والتي تحمل اسم "من المسافة صفر" في الدورة الخامسة للمهرجان والتي تمتد من ٣ إلى ١٠ يوليو القادم في العاصمة الأردنية عمان. لقد أطلق هذه المبادرة المخرج الفلسطيني المخضرم رشيد مشهراوي الذي شاركت أفلامه في أهم المهرجانات العربية والدولية وحازت على عشرات الجوائز العالمية، وقد أشرف على المشروع فنياً و سينمائياً بمساعدة مهنيين من العالم العربي والأجنبي.

في هذا الصدد، قال مشهراوي : "من الأهداف الرئيسية للمبادرة إتاحة الفرصة للفنانين والشباب وصانعي الأفلام من المحترفين والمبتدئين في غزة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن ونقل حكايات لم يتم سردها من قبل، خاصة القصص الشخصية، وتقديمها بطريقة تحترم الجودة الفنية والتقنية." وأكد أن هذا المشروع "أعاد الى مجموعة العاملين فيه الثقة بالنفس وروح المبادرة وساهم في تجاوزهم اليأس والإحباط وبثّ فيهم شيئا من الأمل والتفاؤل المفقودين".

جدير بالذكر أن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ساهمت في تمويل "من المسافة صفر"، إضافة الى شركاء آخرين، وأعربت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم عن اعتزازها بعرض هذه الأفلام التي تعكس قدرة الشباب والشابات على تصوير وإنتاج ومنتجة أفلام تعبّر عن آمالهم وهواجسهم في ظروف استثنائية عسيرة للغاية، مما يؤكد على صمود أهل غزة وقدرتهم على الابداع وحبهم للحياة على الرغم من القتل والدمار والتهجير. كما أنها تندرج في سياق تيمة الدورة القادمة للمهرجان التي ستركز على ضرورة سرد قصصنا واستعادة سرديتنا. عسى أن يكون هذا العرض العالمي الأول مساهمة متواضعة في نقل صوت وواقع المخرجين والمخرجات الغزاويين للعالم.

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