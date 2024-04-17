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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة مُعلمة في سبّ وقذف محامية ببني سويف

صدى البلد

قررت، محكمة مستأنف الاقتصادية ببني سويف ، تأجيل الاستئناف المقدم من س. ا "معلمة خبير" علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفي نصر ، حضوريا بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامها بسب وقذف "محاميه" لجلسة 21 مايو المقبل للحكم .


أسندت النيابة العامة للمتهمة، بأنها بدائرة مركز ناصر ببني سويف أساءت استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة متعمده استخدام برنامج معلوماتي أو تقني في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافي للآداب العامة أو باظهارها بشكل من شأنه المساس باعتباره أو شرف المجني عليها.

 

كما تعدت علي المجني عليها بالسب والقذف وخدشا للشرف والاعتبار ، وطلبت النيابة العامة بعقابها وفقاً للمواد 1 ، 11 ، 12 ،26، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والمواد 171 ، 306 من قانون العقوبات.

 

وكشف التقرير الفني الصادر من قسم تكنولوجيا المعلومات والذي أسفر عن أن اسم الموقع فيس بوك والحساب مرتكب الواقعة "ثقتي بالله تكفيني " والمستخدم لهذا الحساب الفعلي له هو المتهمة سحر أحمد.

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