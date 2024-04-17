تحليل القدرات الصاروخية لإيران وإسرائيل أمام تصاعد التوترات

بحسب تحليل لسكاي نيوز البريطانية، فمع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، فإن الفحص الدقيق لقدراتهما الصاروخية يسلط الضوء على التداعيات المحتملة لأفعالهما.

ويؤكد تبادل التهديدات والهجمات في الآونة الأخيرة أهمية فهم الديناميكيات العسكرية الجارية.

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل، متعهدا "برد واسع النطاق وقاس" في حالة وقوع هجوم. يأتي ذلك بعد إطلاق إيران أكثر من 330 صاروخًا وطائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل، ردًا على القصف الإسرائيلي المزعوم لقنصليتها السورية.

رداً على ذلك، يتوقع الخبراء أن إسرائيل قد تفكر في شن غارة جوية على البنية التحتية الإيرانية الحيوية، بما في ذلك القواعد الجوية والمنشآت النووية. وتشكل القوات الجوية الإسرائيلية الهائلة، المجهزة بطائرات مقاتلة شبحية متقدمة من طراز F-35، تهديداً هائلاً، مع القدرة على القيام بمهام مراقبة في عمق المجال الجوي الإيراني. تمتلك إسرائيل 39 طائرة مقاتلة شبحية من طراز F-35، وهي خامس أكبر مخزون في العالم.

ومع ذلك، عززت إيران دفاعاتها الجوية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من خلال إدخال أنظمة مثل سيفوم خورداد وخورداد-15. وتشكل هذه الأنظمة، إلى جانب قاذفات صواريخ أرض-جو بعيدة المدى، تحديًا للتوغلات الإسرائيلية المحتملة. ومن المعروف أن إيران تمتلك ما لا يقل عن 42 قاذفة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى، بما في ذلك 32 قاذفة روسية الصنع من طراز S-300 حصلت عليها في عام 2016.

يقول فابيان هينز، زميل باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS): "لقد عمل الإيرانيون بجد على تحسين دفاعاتهم الجوية في السنوات الأخيرة، ولكن مدى جودتها هو سؤال مفتوح".

تضيف حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإسرائيلي طبقة أخرى إلى المعادلة. ويعتقد أن صواريخ أريحا الإسرائيلية السرية للغاية، بما في ذلك أريحا 2، قادرة على حمل رؤوس نووية، لكن التفاصيل لا تزال نادرة. وفي حين أن قدرات إسرائيل الصاروخية الباليستية محاطة بالسرية، فقد أثبتت أنظمة الدفاع الجوي لديها، مثل القبة الحديدية، فعاليتها في اعتراض التهديدات القادمة.

ويشكل تبادل الهجمات الصاروخية الأخير فرصة للتعلم لكلا الجانبين. وبينما تكتسب إيران نظرة ثاقبة على القدرات الدفاعية الإسرائيلية، تعمل إسرائيل على تحسين استراتيجيات الدفاع الجوي الخاصة بها. إن تورط القوات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، يسلط الضوء على التداعيات الأوسع للصراع.

توجد تفاصيل قليلة في المجال العام، لكن تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن إسرائيل تمتلك حوالي 24 صاروخًا من طراز أريحا 2 ذات قدرة نووية. ويقول فابيان هينز، زميل باحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "إنهم يمتلكون صواريخ كروز تطلق من الغواصات، وصواريخ باليستية، ومن المؤكد أنهم يستخدمونها لردعهم النووي".

وتقدر الولايات المتحدة أن ترسانة إيران تشمل أكثر من 3000 صاروخ باليستي، لكن ليس من الواضح عدد الصواريخ التي ستتمكن من إطلاقها دفعة واحدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن احتمال حدوث مزيد من التصعيد يظل مصدر قلق. إن سعي إيران للحصول على تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة، مثل فتح وخرمشهر، يؤكد التزامها بتعزيز قدراتها الهجومية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الأنظمة ضد الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتطورة لا تزال غير مؤكدة.

ويضيف دور الجماعات الوكيلة مثل حزب الله بعدا آخر للصراع. ومع امتلاك حزب الله لترسانة كبيرة من الصواريخ، فإن خطر نشوب صراع إقليمي أوسع يلوح في الأفق. ومن الممكن أن تؤدي أي مواجهة مستدامة إلى لعبة استنزاف خطيرة، حيث يختبر الجانبان حدود قدراتهما العسكرية.