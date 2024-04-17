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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 30 عاما من سرقتها.. لص عراقي يعيد مبلغا كبيرا لصحابه ورسالته صادمة

صدى البلد

ليس من العيب أن يتوب اللص عن سرقته ويصحوا ضميره قبل فوات الأوان، ولكن في وقعة غريبة تتسم بالطرفة، أقدم لص على إعادة أمول سرقها من أحد الأشخاص بمدينة السليمانية بإقليم كردستان، بعد 30 عاما من سرقتها في سابقة هي الأغرب من نوعها.

30 عاما من السرقة

وبحسب ما نشره موقع العربية"، أفيق ضمير اللص التائب بعد قرابة 30 عاما من سرقته للأموال ضحيته، ليعيد الحق إلى صاحبه ومعها رسالة اعتذار عن جريمته الشنيعة، وذلك بعد ان تلثم اللص لإخفاء هويته، وطرق باب احد ضحايا بمدينة السليمانية، السبت الماضي، ومنح أصحاب المنزل كيس وغادر بعدها على الفور.

وروى "هيرش كريم" ضحية السارق، انه وجد داخل الكيس جواب مغلق وبداخله 400 ألف دينار عراقي، ورسالة اعتذار باللغة الكردية، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام المحلية بالعراق.

رسالة اللص التائب

ودون اللص في الرسالة المصاحب للأموال المستردة، كلمات مؤثرة طلب فيه مسامحته على سرقة ما يقرب سرقته مبلغ 400 دينار سويسري، بين عامي 1990 و 1998، ليؤكد الضحية، بأن والده تعرض بالفعل للشرقة بمنزله السابق في حي "رزكاري" جنوبي السليمانية.

كتب السارق التائب في رسالته :"بحثت عنك بعد أن غيرت منزلك.. سرقت 400 دينار سويسري من منزلك في ناحية (سمود)، لذلك أعدت لك هذه الـ 400 ألف دينار، أتمنى أن تبرئني الذمة، ولم أكن أمتلك حينها أي دينار في جيبي وكنت بحاجة ماسة إليها".

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