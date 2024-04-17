تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتـ.ـل آخر بالقليوبية لـ8 يونيو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، تأجيل محاكمة 3 أشخاص قتلوا شخص وشرعوا في قتل آخر واستعراض القوة وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة 8 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17491 لسنة 2023 جنایات أول شبرا، والمقيدة برقم 3585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ف ع"، 35 سنة، بدون عمل، ومقيم أرض نوبار شبرا الخيمة، و"محمد ف ع"، 39 سنة، و"هشام ع ق"، 29 سنة، لأنهم في يوم 26 /8 /2023، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما رضا عبد الفتاح أبو السعود، وسعيد عبد الفتاح أبو السعود.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجد المجني عليهما واعتزموا التنكيل بهما على إثر خلاف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم، مستجلبين بحوزتهم "أسلحة نارية وبيضاء" - أت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم، وأعدوا لذلك الغرض "أسلحة نارية وبيضاء" أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدي عليه الثاني بسلاح ابيض واستتبعهما الثالث بطعنه بالظهر قاصدين من ذلك قتـ ـلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنهم شرعوا في قتل المجني عليه سعيد عبدالفتاح أبو السعود، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك الغرض "أسلحة نارية وبيضاء" أت وصفها، وما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى انهالوا عليه ضربًا بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.