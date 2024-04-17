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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يضرب مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول بدوري الأبطال

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني وتشير النتيجة لتقدم الميرنيجي بهدف نظيف، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

وسجل هدف المباراة الوحيدة حتى الأن رودريجو في الدقيقة 12 بعد تمريرة سحرية من فينيسيوس جونيور، وبهذه النتيجة يتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بمجموع اللقاءين في انتظار الشوط الثاني للمواجهة.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

ويفتقد الميرينجي لخدمات الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وعاد ناتشو فيرنانديز للعب في مركز قلب الدفاع ليجاور الألماني أنطونيو روديجر، بينما يجلس البرازيلي ميليتاو على مقاعد البدلاء، خاصة وأنه عائد مؤخرًا من الإصابة وليس في كامل مستواه للمشاركة في مباراة حاسمة.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

وعلى الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، دي بروين، وفودين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3). 

 

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