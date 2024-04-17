خالد أبو بكر: تعاملوا مع قطع الكهرباء أنه أمر واقع "مطول حبتين"

قال الأعلامى خالد أبو بكر أنه منذ 4 أشهر يتم انتقاد موضوع تخفيف احمال الكهرباء"انقطاع الكهرباء" ومن ثم يخرج المتحدث بأسم الحكومة إعلاميا لكشف الأمر.

وطالب خالد أبو بكر خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون” بتجاوز انتقاد الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء قائلا:" الامر مش فى أيد متحدث الحكومة هو فقط ينقل وجه نظر الحكومة فيما يتم اتخاذه".

أمر واقع

وتابع خالد أبو بكر قائلا:" فى اعتقادى أن الحكومة لأى أعلامى هيسأل عن قطع الكهرباء خليك لطيف لأن قطعها مطول شوية طبقا للأولويات".

وأضاف الأعلامى خالد أبو بكر: تعاملوا مع موضوع قطع الكهرباء أنه أمر واقع ".