المستقلين الجدد: القمة المصرية البحرينية استمرارا للجهود المصرية لوقف الحرب على غزة

اكد حزب المستقلين الجدد برئاسية هشام عناني علي أن عقد القمة المصرية البحرينية في هذا التوقيت هو تاكيد أن مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب علي غزه و حشد راي عربي ودولي عام رافض لاستمرار الحرب علي الدولة الفلسطينية.

تصفية القضية الفلسطينية



وأشاد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب بثبات الموقف المصري من خلال قيادته الرافض لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار وعلي الرفض القاطع لاي محاوله للتهجير القسري للفلسطنين، قائلا:"نثمن بالتاكيد المستمر علي حقوق الشعب الفلسطيني طبقا للقرارات الدوليه وحقه في اقامه دولته وتقرير مصيره".



وأعلن رئيس حزب المستقلين الجدد، دعمه الكامل للقيادة المصرية في جهودها التي بدات منذ اللحظة الاولي للحرب علي كل الاصعده الدولي والعربي جنبا الي جنب ولدعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني والاصرار علي ان تكون مصر من خلال جهودها الشريان الاصيل لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني المحتل في غزه.