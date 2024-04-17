دولة عربية تدعم أونروا بـ 15 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن تقديم الجزائر 15 مليون دولار بشكل استثنائي لوكالة "الأونروا".

وأكد عطاف في كلمة في اجتماع مجلس الأمن حول وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" إنها أثبتت أهميتها البالغة ودورها المحوري في دعم اللاجئين الفلسطينيين وفي التخفيف من وطأة تهجيرهم.

واعتبر عطاف في كلمته أن "الأنروا" صارت اليوم محل هجوم سافر واستهداف مشين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

وقال أيضا : "الاحتلال يستهدف وكالة "الأونروا" لأنه يسعى لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف : "الأونروا" تُستهدف لأنها ترتبط تمام الارتباط بقرار الجمعية العامة رقم 194 وما تلاه من قرارات ولوائح كرست حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".

وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة، المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني.