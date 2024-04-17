غرفة الحبوب تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الخبز| فيديو

قال النائب طارق حسنين رئيس غرفة الحبوب، إنه سيتم خفض أسعار الخبز، ولكن الموازين ستظل ثابتة، مؤكداً أن أسعار الخبز ستنخفض بنسبة لا تقل عن 25%.

لجنة عليا لتسعير الخبز السياحي

أضاف طارق حسنين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أصبحت هناك لجنة عليا لتسعير الخبز السياحي، وهذه اللجنة ستنعقد شهرياً، مؤكداً أن أسعار الخبز ستشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترات المقبلة.

وتحدث رئيس غرفة الحبوب عن منتجات الدقيق التي قد تشهد انخفاضات بعد انخفاض سعرالدقيق، ومنها :المكرونة، معلقاً: "سيتم تنفيذ مبادرة لأسعار المكرونة خلال الأسبوع المقبل".