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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استخدم المرأة لإهانة الأهلي.. بلاغ للنائب العام ضد عمرو الجنايني

عمرو الجناينى
عمرو الجناينى

شن الإعلامي تامر أمين هجوما حادا على عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة سابقا، بسبب صورة نشرها عقب فوز نادى الزمالك على النادى الأهلى بمنافسات بطولة الدورى العام.

وقال تامر أمين خلال برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار” أن عمرو الجناينى شخصية عامة محسوبة على نادى الزمالك والصورة التى نشرها فيها أساءه وإهانة للنادى الأهلى والمرأة المصرية.

محامية

وأكد الإعلامي تامر أمين حق مشجعى نادى الزمالك الاحتفال والتحفيل بفوز الزمالك على الأهلى ولكن دون تجاوز.

ومن جانبها أكدت المحامية مها أبو بكر المتخصصة فى شؤون الأسرة أن عمرو الجناينى استخدم المرأة المصرية لإهانة النادى الأهلى بصورة يعاقب عليها القانون.

وقالت المحامية مها أبو بكر أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة سابقا.

اتحاد الكرة الإعلامي تامر أمين الدوري الزمالك المرأة المصرية النادي الأهلي بطولة الدورى العام

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