خالد أبو بكر: الزمالك لم يفز على الأهلى من أيام "التليفون أبو قرص"

تحدث الإعلامى خالد أبو بكر عن النادى الأهلى قائلا:" الأهلى كيان داخل قلب جماهيره ومشجعيه ويؤثر عليهم نفسيا وإجتماعيا".

وأضاف خالد أبو بكر خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون” أن يتمنى أن تتحرك إدارة النادى الأهلى لتصحيح الأخطاء التى حدثت خلال الفترة الماضية والتى كان من نتائجها السلبية هزيمة النادى الأهلى أمام نادى الزمالك فى منافسات بطولة الدورى العام.

التليفون أبو قرص

وعن الفرحة الكبيرة لجماهير نادى الزمالك عقب الفوز على النادى الأهلى علق خالد أبو بكر قائلا:" الزمالك لم يفز على النادى الأهلى فى الدورى من 21 سنة من أيام التليفون أبو قرص".

ووجه الإعلامى خالد أبو بكر التهنئة لنادى الزمالك وجماهيره عقب الفوز على نادى الأهلى فى منافسات بطولة الدورى العام.