عمرو خليل : إسرائيل تمضي في مسارات تصعيد كارثية بالمنطقة

قال الإعلامي عمرو خليل إن الحاصل الآن "تعهد بالرد على الهجوم الإيراني.. وتهديد باجتياح رفح آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.. وتصعيد على جبهة الشمال مع لبنان.. هكذا تمضي إسرائيل في مسارات تصعيد كارثية بالمنطقة.. وها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخرج ليشكر الأصدقاء على دعمهم لإسرائيل ويعلن أنه يقدر نصائحهم واقتراحاتهم لكن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أصدقاء إسرائيل كما سماهم نتنياهو ومن خلال من ردود فعلهم يتضح أنهم غير راغبين في اتساع دائرة الصراع يتجنبون أن تصبح المنطقة المملوءة بالقنابل الموقوتة مسرحا لحرب شاملة ستضر بهم وبالجميع.

وتابع: "لكن ومن كلام نتنياهو يتضح أنه لن يلتفت كثيراً إليهم وربما هو معني أكثر بتوريطهم، وحربه المدمرة في قطاع غزة تؤكد ذلك كما تؤكد على سعيه الدائم طوال الأشهر الماضية لتجاوز كل الضغوط لتغيير إدارته للحرب وتجنب اجتياح رفح الفلسطينية، فهل سيفاجئ نتنياهو أصدقاءه والعالم بإشعال المنطقة؟