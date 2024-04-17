عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو خليل : إسرائيل تمضي في مسارات تصعيد كارثية بالمنطقة

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل  إن الحاصل الآن "تعهد بالرد على الهجوم الإيراني.. وتهديد باجتياح رفح آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.. وتصعيد على جبهة الشمال مع لبنان.. هكذا تمضي إسرائيل في مسارات تصعيد كارثية بالمنطقة.. وها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخرج ليشكر الأصدقاء على دعمهم لإسرائيل ويعلن أنه يقدر نصائحهم واقتراحاتهم لكن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها".

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أصدقاء إسرائيل كما سماهم نتنياهو ومن خلال من ردود فعلهم يتضح أنهم غير راغبين في اتساع دائرة الصراع يتجنبون أن تصبح المنطقة المملوءة بالقنابل الموقوتة مسرحا لحرب شاملة ستضر بهم وبالجميع.

وتابع: "لكن ومن كلام نتنياهو يتضح أنه لن يلتفت كثيراً إليهم وربما هو معني أكثر بتوريطهم، وحربه المدمرة في قطاع غزة تؤكد ذلك كما تؤكد على سعيه الدائم طوال الأشهر الماضية لتجاوز كل الضغوط لتغيير إدارته للحرب وتجنب اجتياح رفح الفلسطينية، فهل سيفاجئ نتنياهو أصدقاءه والعالم بإشعال المنطقة؟

الاعلامي عمرو خليل الهجوم الإيراني اجتياح رفح قطاع غزة القنابل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

ركلات الترجيح تحسم معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

ترشيحاتنا

قبل الكلاسيكو| ضربة جديدة لريال مدريد

احنا ريال مدريد| تعليق مثير من ناتشو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

بيان عاجل من اتحاد جدة على تأجيل لقاء الهلال والأهلي في دوري روشن

بورتو يضرب موعدا مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال

دوري أبطال إفريقيا| بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور الوصول

رسميا| أرسنال خارج بطولة كأس العالم للأندية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 126 ألف ريال.. أسعار جيب رانجلر في السوق السعودية

استمرت 6 أشهر.. لماذا فشلت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر والعراق وسوريا؟

لعنة الفراعنة تثير الجدل.. لماذا منعت متاحف العالم عرض المومياوات المصرية؟

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ