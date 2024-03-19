غزة لم تعد صالحة للعيش.. عمرو خليل: جرائم إسرائيل تجاوزت مستويات المجاعة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن غزة لم تعد صالحة للعيش، وجرائم الاحتلال تتجاوز مستويات المجاعة ، فما يحدث كارثة من صنع الإنسان لا دخل للطبيعة بها، ودمار شامل للحياة، ونقص في الغذاء تجاوز مستويات المجاعة حتى أن الموت الجماعي أصبح وشيكا بحسب تقييم التصنيف الأممي للأمن الغذائي.

وأضاف الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الموت والخراب الذي حل بغزة جعلها لم تعد صالحة للعيش، وجيش الاحتلال ماض في جرائمه، وحربه الإجرامية تتواصل.

وذكر أن حرب تجد في إسرائيل من يغذيها ومن يتهرب من الدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، و تجد اليمين المتطرف الذي يهيمن على المشهد، سواء يمين لا يفهم إلا الدمار والقتل والتهجير، ولا يعرف كيف يتحدث مع حلفائه أو خصومه.

وتابع أنه رغم ذلك فأصوات العقل لا تتوقف وتواصل مساعيها وبعد أن أحرزت جهود الوسطاء تقدما خلال محادثات القاهرة الأسبوع الماضي.. اليوم تشهد الدوحة وبوساطة مصرية وقطرية وبمشاركة الولايات المتحدة استكمال المحادثات من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. والإفراج عن محتجزين والأسرى.. وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.