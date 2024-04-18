إبراهيم سعيد: احتفالات لاعبي الزمالك بعد الفوز على الأهلي مبالغ فيها

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج +90، على فوز الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان تحضيره لمباراة الزمالك غير جيد ولكن الزمالك استطاع الفوز ولكن أنا حابب أتحدث عن أمر آخر وهو الاحتفالات عقب المباراة".

وأضاف: "أرى أن نادي الزمالك كان احتفالاته مبالغ بها عقب المباراة وتحديدًا من محمود عبد الرازق شيكابالا الذي كان خارج المباراة من الأساس".

وتابع: "الأجواء كانت رائعة في العموم من جماهير الزمالك والأهلي، وتواجدهم بهذا العدد الكبير كان له تأثير إيجابي واضح على أداء الفريقين".

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.