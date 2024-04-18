إعلامي: الزمالك معرض لإيقاف القيد فورا في هذه الحالة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن خبر غير سار لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم عبد الجواد : الزمالك معرض لإيقاف القيد بشكل فوري في حالة عدم دفع مستحقات تقدر ب ٢ مليون و ٤٠٠ ألف يورو لخالد بو طيب ، الصفقة الفاسدة التي لم يستفد منها الزمالك و حولها الكثير من علامات الاستفهام .

وتابع : طيور الظلام تنهش في استقرار نادي الزمالك .. ربنا يكون في عون المحترم حسين لبيب فيما يواجهه من تركة محملة بالديون والأخطاء الإدارية الفاضحة في نادي تم تسليمه له ارض مجرفة جرداء من كافة الوجوه .

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

