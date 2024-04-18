بسبب نشاطات تخريبية.. بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين

أعلنت بوركينا فاسو، اليوم الخميس، طرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب “نشاطات تخريبية”.

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد.

وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو -في بيان، إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه، والموظفين العاملين معه، بمغادرة البلاد بسبب "أنشطة تخريبية".

ووجهت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو رسالة إلى باريس بهذا القرار، لكنها لم تتضمن أي تفسيرات تتصل بـ"الأنشطة التخريبية" التي اتهم بها الملحق الفرنسي.

وأوردت الرسالة أيضا أن حكومة بوركينا فاسو قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس. وسرعان ما اعتبرت فرنسا أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو "من نسج الخيال".