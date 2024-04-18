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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم عقارا ويضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار القاهرة دار السلام ضبط 3 أشخاص مديرية أمن القاهرة

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