الأمن يداهم عقارا ويضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار

ضبط رجال الأمن 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.