سقوط 3 أشخاص يتاجرون في المخدرات وسائق بحوزته سلاح وذخيرة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة ، وسائق بحوزته سلاح وذخيرة ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته ( 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات) "بدون ترخيص" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.