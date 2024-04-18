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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 أشخاص يتاجرون في المخدرات وسائق بحوزته سلاح وذخيرة| صور

احد المتهمين
احد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة ، وسائق بحوزته سلاح وذخيرة ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته ( 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات) "بدون ترخيص" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات المواد المخدرة القبض على 3 أشخاص القاهرة مديرية أمن القاهرة مخدر الاستروكس مخدر الحشيش مخدر الهيروين

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