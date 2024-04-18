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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب: انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه

صدى البلد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، انخفاض أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في صناعة الخبز السياحى والمخبوزات والعديد من السلع مثل المكرونة، لافتا الى حرص الغرفة على توفير السلع والمنتجات بأسعار عادلة للمواطنين وتضمن هامش ربح عادل للتاجر دون أي مغالاة .

وقال طارق حسانين، إن انخفاض أسعار الدقيق استخراج 72% يشير أيضا إلى تراجع أسعار الخبز السياحي في الأسواق، وأن ذلك كان محور اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب المخابز السياحية وغرفة صناعة الحبوب من أجل التواصل الى أسعار للخبز السياحي تتوافق مع انخفاض أسعار الدقيق .

من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، انخفاض سعر الدقيق  استخراج 72% المستخدم في صناعة الخبز السياحى والفينو والمكرونة بنسبه تتراوح من 30 الى 35%، حيث يتراوح سعر طن الدقيق للمخابز السياحية حاليا من 15500 إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره 22 ألف و23 ألف جنيه ،كما يتراوح سعر الدقيق المستخدم في صناعة المكرونة أرض المطحن من 17 الف الى 18 ألف جنيه ،بعدما  كان يتراوح سعره من 23 ألف الى 24 ألف جنيه ، الأمر الذى يتطلب أيضا انخفاض في سعر الخبز السياحي وفقا لتخفيض اسعار الدقيق وأيضا بعد توفير العملات الأجنبية .

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أنه تم التواصل مع أصحاب الشركات والمطاحن بتخفيض أسعار الدقيق  والمنتجات وطرحها بالأسعار العادلة والمناسبة ليعقب ذلك أيضا تخفيض في أسعار المنتج النهائي للخبز السياحي والأفرنجي "الفينو"، وكذلك انخفاض فى أسعار المخبوزات المنتجة من الدقيق الفاخر استخراج 72% لافتا الى حرص غرفة صناعة الحبوب  بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية  على توفير الدقيق بأسعار مناسبة من أجل حصول المواطن على المنتجات أيضا بأسعار عادلة دون أي مغالاة خاصة بعد نجاح القيادة السياسية في توفير العملة الأجنبية، كما طالب أصحاب المخابز السياحية، بإعادة  تطبيق منظومة القاهرة الكبرى الخاصة بالمخابز السياحية والإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق حيث سبق ونجحت وزارة التموين فى تطبيق  المنظومة والتى ساهمت فى   الحدر من ارتفاع أسعار الخبز السياحى.

وأشار عبد الغفار السلامونى انه بالتوازي مع حرص الغرفة وأصحاب المطاحن من أعضاء الغرفة على توفير الدقيق استخراج 72% الخاص بإنتاج الخبز السياحي والفينو والمكرونة والمخبوزات الإفرنجية تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أيضا بتوفير الدقيق لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين وطرح الرغيف بسعر 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقترب من 1 جنيه، إلا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز خاصة للأسر الأولى بالرعاية.

اتحاد الصناعات المصرية استمرار أسعار الدقيق اسعار الخبز السياحي التموين والتجارة الحبوب الصناعات المصرية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة

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