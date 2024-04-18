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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير ببنك مصر في الإمارات ينقذ عائلة من الغرق.. وتكريمه من فرع القاهرة

صدى البلد

قام حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، بعمل بطولي ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق.

وكانت عاصفة عاتية اجتاحت دولة الإمارات وسلطنة عُمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام، أكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

هذا وقد ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة قيام حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، بعمل بطولي ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق.

وقد قام المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهرة بتكريمه والاحتفاء به، مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك. 

وعبر محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن بالغ الفخر به، وقال: "مصر والإمارات قلب واحد ليس شعاراً فحسب وإنما قلب ينبض بالأخوة والتقدير، فلدولة الإمارات العربية المتحدة مَكانة خاصة في قلوبنا، ولشعبها وقياداتها خالص الاحترام، 
آملين سلامة جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد، حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها، ودام عليها الخير والسلامة".

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