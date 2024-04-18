مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى الإمارات

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إستئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وجاء توقف الرحلات الجوية ليوم واحد أثر اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسير مصرللطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبى.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.