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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى الإمارات

صدى البلد

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إستئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وجاء توقف الرحلات الجوية ليوم واحد أثر اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسير مصرللطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبى.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 
أو الوكيل السياحي.

مصر للطيران دبي الامارات

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