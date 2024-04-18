برلماني يثمن رفض وزارة التعليم الترويج أو تدريس مواد تخالف العقائد السماوية

﻿أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسرعة تحرك وزارة التربية والتعليم وإصدارها بيانا عاجلا في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات وإعلان الوزارة بأن تلك الأمور مرفوضة في المجتمع المصري.



ووجه " شمس " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اهتمامه الكبير بهذا الملف للحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع وتشكيله للجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها معلناً تأييده واتفاقه التام مع الرفض التام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.



وأشاد النائب السيد شمس الدين بتأكيد الوزارة أيضاً أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة إحدى أهم أولوياتها، وتبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.



وكان أولياء الأمور تقدموا بشكاوى لوزير التعليم بقيام مدرسة دولية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية، بالمخالفة للقيم المستقرة في المجتمع المصري المسلم، باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.