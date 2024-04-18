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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم مضبوطات بـ20 مليون جنيه.. المؤبد لتشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى بالسجن المؤبد لتشكيل  عصابى يضم 5 أشخاص يتزعمهم مقاول لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة ويتخذ من مدينة السادات والطريق الصحراوى منفذا لترويج المخدرات كما امرت المحكمة بتغريم المتهمين نصف مليون جنيه لافراد التشكيل ومصادرة المضبوطات من مخدرات واسلحة نارية وسيارات ومبالغ مالية .


كانت المعلومات قد وردت لأجهزة الامن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ودعمها تحريات الامن العام والامن الوطنى بوجود تشكيل عصابى لترويج كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة وبعض العقاقير التخليقية فقامت الأجهزة الأمنية ومباحث المخدرات بمتابعة افراد التشكيل وتم تحديد مكان تواجدهم بمدينة السادات والطريق الصحراوى ورصدهم قبل توزيع صفقة كبيرة من المخدرات وتوجهت قوة كبيرة من قوات الامن مدعومة من قوات الأمن المركزى وتم ضبط المتهمين وتبين انهم 5 اشخاص يتزعمهم مقاول ويتخذ من أعمال المقاولات ستاراللاتجار في المخدرات وغسيل الأموال كما يضم افراد التشكيل شقيقان والاخران أبناء خالتهم .


وضبط بحوزتهم بندقيتين اليتين و4 طبنجات وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة و28 كيلو حشيش و10 كيلو هيروين و46 الف قرص مخدر متنوع و4 سيارات حديثة منهم 2 دفع رباعى و3 دراجات نارية وتروسيكل ضبط و3،5 مليون جنية بالعملات المحلية والأجنبية  وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي  20 مليون جنيه .
وبمواجهة المتهمين  اقروا بترويج المخدرات  والسيارات والدراجات نارية في التنقل والمبالغ المالية حصيلة البيع والأسلحة للدفاع وبالعرض على النيابة امرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق في حق جميع المتهمين.

المؤبد ترويج المخدرات غسيل الاموال الأمن المركزي مباحث المخدرات

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