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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب نووية.. إيران تتوعد إسرائيل إذا هاجمت مفاعلاتها الذرية

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قال قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في الحرس الثوري الإيراني، إن المراكز النووية في إيران آمنة تماماً.

وأضاف قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في الحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، أن المراكز النووية الإيرانية تتمتع بأمن تام ردا على تهديد الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتها.

وشدد قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية الإيرانية، على أن إيران من الممكن أن تغير وتراجع العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والابتعاد عن اعتبارات الماضي.

وأشار إلى أن إيران لديها كافة المعلومات اللازمة وتحديد كافة الأهداف الموجودة في المراكز النووية الإسرائيلية، لافتا إلى أنه إذا أراد الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراء ضد المنشآت النووية الإيرانية فإنه سيواجه بالتأكيد رد فعل وسيتم مهاجمته بالأسلحة المتطورة للمنشآت النووية للنظام.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقال "أردنا أن تكون العملية عقابا للعدو، وهاجمنا مراكز ساعدت في مهاجمة مصالحنا".

وأشار رئيسي خلال كلمته بمناسبة "اليوم الوطني للجيش الإيراني" إلى الحديث عن الرد الإسرائيلي، وهدد: عليهم أن يعلموا أنه حتى أصغر ضرر لإيران سيتم الرد عليه بطريقة قوية".

وتابع: أعداؤنا يعرفون أن الضربة التي سيتلقونها ستجعلهم يندمون عليها، وأقول لدول المنطقة إن قوتنا هي قوة حفظ الأمن والاستقرار، ولا داعي لوجود قوات أجنبية في منطقة الخليج".

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