بعد وصوله نيويورك.. عبداللهيان: وجهنا رسائلا إلى الولايات المتحدة قبل الهجوم الإيراني

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول فلسطين.

وجاء ذلك بعد الهجوم الإيراني الكبير على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم تنفيذه بأكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرات مسيرة إيرانية نحو إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني فور وصوله إلى نيويورك، إن إيران وجهت رسائل إلى الولايات المتحدة قبل وبعد الهجوم على إسرائيل، بأن طهران لا تريد التصعيد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن إسرائيل كانت تدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ردا على هجومها الصاروخي على إسرائيل، لكنها قررت تأجيل الضربة.

وأشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى أن إسرائيل كانت تدرس إمكانية "الرد الفوري" مساء الاثنين 15 أبريل قبل أن قررت تأجيله.